Melek olan kızını ve eşini gökyüzüne bakarak uğurladı: Anne ve kızı gözyaşlarıyla İzmir’de toprağa verildi

Urla ilçesindeki törene aile yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve Belediye Başkanı Selçuk Balkan, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile oyuncu Cemal Hünal katıldı. Törende aile yakınları, anne ve kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri, İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARTALKAYA TATİLİ KARNE HEDİYESİYDİ

Eşini ve kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yavuz Suyolcu, "İnsanın doğasına yakışan hukuka geçmedikçe, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını kendi içimizde hissetmedikçe, hiçbir yerde hiçbir şey değişmeyecek. Benim meleklerim son değil. Dünyanın kuralı bu" dedi. Hayatını kaybeden Müge Suyolcu'nun eniştesi İsmet Özgenç de otelde çıkan yangınla ilgili ailenin yaşadıklarını anlattı. Yangın alarmının çalmadığını öğrendiklerini belirten Özgenç, şunları söyledi: "2 tane merdiven var ama bir tanesi solda, diğeri sağda. Sağdaki merdiven kayak odasına iniyormuş. 4'üncü katta yangın çıktığı için duman yukarı çıkıyormuş. Bunlar da hep beraber el ele tutuşuyorlar. 4'üncü kata kadar zor geliyorlar.

Sonra aşağıya doğru bir şeyler oluyor, birileri çarpışıyor, baba ile oğlu binadan çıkıyor. Anne ve kızı orada kalıyor." Özgenç, ailenin tatili 4. sınıf öğrencisi Pera ve 8. sınıf öğrencisi Göksel Derin Suyolcu'ya (13) karne hediyesi olarak planladığını ifade ederek, "Çocukların karneleri çok iyi olduğu için anne ve babası bir hediye olsun diye götürdü. Kayağı çok seviyorlardı." dedi.