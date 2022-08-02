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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Melek’in katili tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Melek’in katili tutuklandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde önceki gün, birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Melek Yıldırım'ı (28) boşanma aşamasındaki eşi H.Y. ile görüştüğü için uykusunda bıçaklayarak öldüren Ramazan Ünal (31) emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sağlık kontrolünde Kovid- 19 olduğu belirlenen Ünal'ın emniyetteki ifadesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüştüğü için bir anlık öfkeye kapıldığını söylediği öğrenildi. Genç kadını, alt kattaki demir parmaklıklara tırmanarak çıktığı balkonda, iki çocuğunun gözü önünde öldüren Ünal'ın 31 Temmuz günü de Yıldırım'ı darp ettiği belirtildi.

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Melek’in katili tutuklandı
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