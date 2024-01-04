Meleknur için umutlu bekleyiş

İstanbul Fatih'te cinayetten girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Ercan D., yılbaşı akşamı buluştuğu kız arkadaşı Nisa A.'nın yanındaki Meleknur Özgener'i (17) aralarında çıkan tartışmada boynundan silahla vurarak ağır yaraladı. Ercan D.'nin hastane önüne bırakıp kaçtığı Meleknur'un dün beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü. Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener, "Yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler.Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Meleknur Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiniz' dedi. Gittim, memur bey anlatmaya başladı. İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor. Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar. Hastanenin önüne atıp, bırakıp kaçmaya başlıyor. Memur arkadaş o sırada görüp plakasını alıyor. Araştırıyorlar" dedi.