Melike Çengel’e mezun olduğu okuldan ödül

Sosyal medyada "melikecengelcom" kullanıcı adıyla tanınan Melike Çengel, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde okurken okul yönetimi tarafından ödüle layık görüldü. Çengel bu ödülü Girişim dersi için hazırladığı proje ödeviyle kazandı. Melike Çengel, çok beğenilen projesini ve ödül kazanma sürecini şöyle anlattı: "Girişim dersinde verilen proje ödevi için icra ettiğim mesleği; nasıl başladığımı, nasıl devam ettiğimi ve markamı nerelerde görmek istediğimi yazdım. Ödevimi Doç. Dr. Nebiye Yaşar'a teslim ettim. Yazdıklarım Nebiye Hoca'nın dikkatini çekmiş. Benimle özel olarak görüşmek istedi, beni tanımak istediğini söyledi. Projemi benim ağzımdan dinledikten sonra da benimle bir proje geliştirmek istedi."



TÜM ÜNİVERSİTELERİN BILLBOARD'LARINDA YAYINLANDI

Öğretmeni Doç. Dr. Nebiye Yaşar'la birlikte okulda konferanslar düzenlediklerini söyleyen Melike Çengel, şöyle konuştu: "Projemi tüm okula sundum ve birinci seçildi. Tüm üniversitelerin billboard'larında benim projem yayınlandı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan 'Genç Girişimci Öğrenci' ödülünü aldım. Okul hayatımın en heyecan verici günüydü. Bu ödül beni çok gururlandırdı ve mutlu etti."

MESLEĞİM BENİM İÇİN BİR TUTKU

Çok küçük yaşta tekstil sektörüne adım atan Melike Çengel, iş olarak görmediği mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu dile getirdi: "Mesleğimi iş değil, bir tutku olarak görüyorum. Bu sayede hem iş hem okulu aynı anda götürebildim. Mesleğim beni yormadığından, öğrencilik hayatımı başarıyla tamamlayabildim."