Melike öğretmenin azmi! “Engelimin hayatıma engel olmasına izin vermiyorum”

Engelli bireylerin hayattan uzaklaştırılmalarına karşı olduğunu da ifade eden Melike Öğretmen; engellilerin ötekileştirilmelerine, evlerine hapsedilmelerine karşıyım. Bunun, biraz da toplum baskısından olduğuna inanıyorum. Siz akran zorbalığı gördünüz mü diye sorarsanız evet küçükken gördüm. Benim hayat felsefem şu: Engelimi ortadan kaldırma ihtimalim var mı? Yok. Bunu dert etmek yerine bununla yaşamayı öğrenmem benim hayatımı kolaylaştırdı. Günlük hayatta mutlaka bazı sıkıntılarla karşılaşıyorum. Ama bu sıkıntıların hayatımda bir şeylere engel olmasına izin vermiyorum" dedi.

Okul sürecinde ailesinin, daima yanında olduğunu, maddi, manevi her zaman destek verdiklerini söyleyen Melike öğretmen; her ne kadar akran zorbalığına uğramış olsa da kendimi daima şanslı gördüm. Arkadaşlarımdan da destek gördüm. Küçük yaşta, kendi yaşıtlarım arasında söz ve davranışlarla rahatsız edildiğim oldu. Benden büyüklerin ise sürekli "sana ne oldu?" diyerek yorum yaptılar. Bunları çocukken kafama çok takıyordum ama zamanla bunu aştım. Benim gerçeğim bu. Hayatımı, bu gerçekle yeniden dizayn etmeyi öğrendim. Okumam noktasında en büyük destekçim annem oldu. Sürekli "sen okumak zorundasın" diyordu. Küçükken bu ısrarının çok anlamadım ama şu an daha iyi anlıyorum. Bana bu azmi verdiği için ona ne kadar teşekkür etsem az.