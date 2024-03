Melike öğretmenin azmi! “Engelimin hayatıma engel olmasına izin vermiyorum”

Hayatı, yaşadıkları, eğitim ve öğretmenlik dönemleri ile ilgili SABAH gazetesine konuşan 23 yıllık öğretmen Melike Uymaz konuşmasında; 1978 Kayseri doğumluyum. Görevde 23'üncü yılımdayım. Mesleğe 2001 yılında başladım. 2007 yılından itibaren Erzincan'dayım. Mesleğimde ilk 6 yıl memleketim Kayseri'de çalıştım. Evlendikten sonra 2007 yılında buraya geldim. 2008 yılından itibaren de Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda görev yapıyorum. Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Bölümümü derece ile bitirdim. Çocuklara emek vermek çok zevkli. Mesleğimi gerçekten severek yapıyorum. Ne sıkıntım olursa olsun sınıfa girince bütün sıkıntılarımı unutuyorum.

2,5 yaşında ateşli bir hastalık ile çocuk felci geçirdiğini belirten Melike Öğretmen; o yıllarda çocuk felci aşısı yapmamışlar bana. İlk hastalandığımda belden aşağım tamamen felçliymiş. Doktorların ömür boyu yürüme yeteneğini kaybetti, "bırak yürümeyi, oturamaz bile bundan sonra" denilmiş. Daha sonra uzun bir tedavi süreci yaşadım. Yıllarca sayısını unuttuğum operasyonlar geçirdim. Şükürler olsun şu an her işimi görebilen bir durumdayım. Hiçbir işimi yarım yapmam. Bu engelimin, hayatıma engel olmasına izin vermiyorum. Çünkü, her şey insanın kafasında bitiyor. Bir şey yapmak isterken azmedersen o şeyi mutlaka yaparsın. Benim "bunu yapamam" dediğim hiçbir şey olmadı. Her şeyi yapmaya gayret ediyor, her ortama girip çıkabiliyorum. Bir kadın olarak ailemin, çocuklarımın hiçbir ihtiyacını göremediğim olmadı bu güne kadar.