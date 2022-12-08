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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Melike, şehit ailelerinin kızı gazilerin kardeşi oldu

İzmir’de yaşayan 22 yaşındaki Melike Yağmurcukardeş, unutulmadıklarını göstermek amacıyla şehit aileleri ve gazilere 2 yılda 2 bin mektup göndererek onlara destek olmaya devam ediyor. Bunun yanında Cennet Bekçileri grubuyla birlikte polis ve askerlere de moral mektupları gönderen Yağmurcukardeş, “Özellikle şehit ailelerimizin ve gazilerimizin tek isteği var oda unutulmamak. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. İmkanlar dahilinde elimden geldiğince de mektupları ulaştırmaya devam edeceğim” dedi.

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Melike, şehit ailelerinin kızı gazilerin kardeşi oldu

Karabağlar ilçesinde yaşayan Melike Yağmurcukardeş, 2020 yılının Ekim ayında İzmir'de meydana gelen depremde gönüllü olarak görev aldı. Burada polis ve askerlerle birlikte sahada çalışan Yağmurcukardeş, onlar için ne yapabilirim diye düşündü ve mektup yazmaya başladı. Mektuplarını şehit aileleri ve gazilere gönderen genç Melike, bunun yanısıra polis ve askerleri de unutmuyor. Cennet Bekçileri grubu içerisinde aktif olarak görev alan Yağmurcukardeş çocukların ve vatandaşların yazdığı mektupları da görev başındaki polis ve askerlere gönderilmesini sağlıyor.



2 YILDA 2 BİN MEKTUP
Melike Yağmurcukardeş geçen 2 yılda 2 bin mektubu yazıp sahiplerine gönderdi. Bugüne kadar 30'a yakın ildeki şehit aileleri ve gazilere mektuplarını ulaştıran Yağmurcukardeş, güzel geri dönüşler aldığında çok mutlu olduğunu söyledi. Özellikle şehit aileleri ve gazilerin tek isteğinin unutulmamak olduğunu belirten Yağmurcukardeş, "Ben onların unutulmadığını, çocuklarının, eşlerinin bu vatan için canlarını verdiğini, bizler için ne kadar çok kıymetli olduklarını bilmelerini istiyorum.



Elimden geldiğince, imkanlar dahilinde mektuplarımı onlara ulaştırmaya devam edeceğim. Bazen gönderilmesini istemeyenler de oluyor ama ben yılmıyorum. Onlara moral vermeye, bizler için ne kadar kıymetli olduklarını anlatmaya devam ediyorum. İstiyorum ki genç kardeşlerimizde onların kıymetini bilsin, onların acılarına, sevinçlerine ortak olsun. Umarım birilerine örnek olabilirim" dedi.

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Melike, şehit ailelerinin kızı gazilerin kardeşi oldu
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