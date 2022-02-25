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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Melike’nin ölümü Sakarya’yı yasa boğdu

Melike’nin ölümü Sakarya’yı yasa boğdu
PAMUKKALE Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Baki kaldığı yurtta ölü bulundu. Baki'nin erkek arkadaşı E.K., dışarıdan döndüğünde, odanın kapısını açan olmayınca polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polislerle girilen odada Baki'nin cansız bedeni bulundu. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenaze, aileye teslim edildi. Üniversite öğrencisi genç kız dün memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Baki'nin sınıf arkadaşı olduğu öğrenilen E.K. ifadesine başvurduktan sonra serbest bırakıldı. Genç kızın lisedeki beden eğitim öğretmeni Ayşegül Demirbaş Örgen'in "Ah Melike, canım öğrencim. Yaktın ciğerimi, paramparça ettin. Çok erken oldu bu veda. Seni hiç unutmayacağım" paylaşımı yürek yaktı.

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Melike’nin ölümü Sakarya’yı yasa boğdu
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