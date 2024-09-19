Haberler Yaşam Haberleri Melike’nin organları 4 hastaya can oldu
Giriş Tarihi: 19.9.2024 16:40 Son Güncelleme: 19.9.2024 16:49

Melike’nin organları 4 hastaya can oldu

Aydın’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya can olan Melike Seven'in (25) cenazesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Melike’nin organları 4 hastaya can oldu

Kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas kara yolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Melike Seven araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Doktorların tüm uğraşlarına rağmen Melike Seven'in 17 Eylül'de öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Melike Seven'in ailesi, biricik kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar, İzmir ve Antalya'da 4 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle götürüldü.

ÖĞRETMEN OLACAKTI

Melike Seven'in Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden bu sene mezun olduğu ve diplomasını almak için Aydın'a gittiği öğrenildi. Melike Seven'in cenazesi dün öğle vakti Manavgat Kavaklı Mezarlığı'nda defnedildi. Ailesi kızlarının öğretmen olmacağını ve başkalarına hep umut olmak istediğini belirterek bu nedenle organlarını bağışladığını söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Melike’nin organları 4 hastaya can oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA