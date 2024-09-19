Melike’nin organları 4 hastaya can oldu

Kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas kara yolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Melike Seven araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Doktorların tüm uğraşlarına rağmen Melike Seven'in 17 Eylül'de öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Melike Seven'in ailesi, biricik kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar, İzmir ve Antalya'da 4 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle götürüldü.

ÖĞRETMEN OLACAKTI

Melike Seven'in Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden bu sene mezun olduğu ve diplomasını almak için Aydın'a gittiği öğrenildi. Melike Seven'in cenazesi dün öğle vakti Manavgat Kavaklı Mezarlığı'nda defnedildi. Ailesi kızlarının öğretmen olmacağını ve başkalarına hep umut olmak istediğini belirterek bu nedenle organlarını bağışladığını söyledi.