Melike’nin organları 4 hastaya umut oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Melike Seven'in bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Bağış ekibinin durumu bildirdiği Seven'in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar İzmir ve Antalya'da 4 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle götürüldü.