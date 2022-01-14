Melike’nin sır ölümü

KONYA'NIN Akşehir ilçesinde hemşirelik bölümünde okuyan 21 yaşındaki Melike Şahin, kendisi gibi hemşirelik bölümünde okuyan erkek arkadaşı Murat Ş.'nin (23) kaldığı pansiyonun 4. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili talihsiz genç kızın erkek arkadaşı Murat Ş. gözaltına alındı. Murat Ş. ifadesinde, "Bir kere atlamaya çalıştı ama ben tutup içeri soktum. İkinci kez balkona koştu ve ayağı demirlere takılıp düştü" dedi. Murat Ş. çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Melike'nin cenazesi ise ailesi tarafından alınarak Kocaeli'nde toprağa verildi.