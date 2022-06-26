İspanya’ya geçmek isteyen 23 göçmen hayatını kaybetti! Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? Melilla neresi, dini nedir?

Bugün gelen bilgilere göre en az 23 göçmen, Fas'tan İspanya'ya geçmek isterken Melilla sınırında polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Sınırda yaşanan arbedede 23 göçmen hayatını kaybetti. Fas televizyon kanalının aktardığına göre Melilla kentindeki sınır hattından geçmeye çalışırken birçok göçmen yaşamını yitirdi. Bu bilgiler gündem olduktan sonra Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı gibi sorular Yöneltildi. Peki, Melille neresi hangi kıtada? İşte detaylar!

23 göçmen Fas'tan İspanya'ya göç etmeye çalışırken Melilla ili sınırında hayatını kaybetti. Dün 18 olan sayı, bugün itibariyle 23'e yükseldi. Akdeniz sahillerinde yer alan il hakkında araştırmalar da gittikçe artmış durumda. Melilla nerede, neresi gibi sorular yöneltiliyor. Peki, Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? İşte detaylar!