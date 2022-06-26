Haberler Yaşam Haberleri İspanya’ya geçmek isteyen 23 göçmen hayatını kaybetti! Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? Melilla neresi, dini nedir?
Giriş Tarihi: 26.6.2022 15:34 Son Güncelleme: 26.6.2022 15:34

İspanya’ya geçmek isteyen 23 göçmen hayatını kaybetti! Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? Melilla neresi, dini nedir?

İspanya’ya geçmek isteyen 23 göçmen hayatını kaybetti! Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? Melilla neresi, dini nedir?

Bugün gelen bilgilere göre en az 23 göçmen, Fas'tan İspanya'ya geçmek isterken Melilla sınırında polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Sınırda yaşanan arbedede 23 göçmen hayatını kaybetti. Fas televizyon kanalının aktardığına göre Melilla kentindeki sınır hattından geçmeye çalışırken birçok göçmen yaşamını yitirdi. Bu bilgiler gündem olduktan sonra Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı gibi sorular Yöneltildi. Peki, Melille neresi hangi kıtada? İşte detaylar!

23 göçmen Fas'tan İspanya'ya göç etmeye çalışırken Melilla ili sınırında hayatını kaybetti. Dün 18 olan sayı, bugün itibariyle 23'e yükseldi. Akdeniz sahillerinde yer alan il hakkında araştırmalar da gittikçe artmış durumda. Melilla nerede, neresi gibi sorular yöneltiliyor. Peki, Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? İşte detaylar!

MELİLLA NEREDE, NERESİ?

İspanya'nın bir şehridir. Özerk il statüsündedir. Fas sınırı ile çevrili olan şehrin yüzölçümü 20 km²'dir. Nüfusu 86,384'dir. Fas, Melilla ile Ceuta'yı İspanya'dan istemektedir. Kent 1497'den beri İspanyol egemenliğindedir. Melilla'da toplumu büyük oranda İber Yarımadası kökenliler ile Rif Berberi kökenliler oluşturur.

MELİLLA HANGİ ÜLKEYE BAĞLI, HANGİ KITADA?

Melilla İspanya'ya bağlı bir şehirdir. İber Yarımadası'nda değil, Kuzey Afrika'dadır. Kuzey Afrika'nın sahil illerinden biridir. Kara kısmı Fas ile çevrilidir.

MELİLLA DİNİ NEDİR?

Melilla'da tek bir din baskın değildir. Şehrin yarısı Müslüman nüfusuna sahipken, yarısı Hıristiyan'dır.

MELİLLA DİLİ NEDİR?

Dili İspanyolcadır.

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İspanya’ya geçmek isteyen 23 göçmen hayatını kaybetti! Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? Melilla neresi, dini nedir?
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