Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı? Melilla neresi, hangi kıtada, dini nedir?

23 göçmen Fas'tan İspanya'ya göç etmeye çalışırken Melilla ili sınırında hayatını kaybetti. Dün 18 olan sayı, bugün itibariyle 23'e yükseldi. Akdeniz sahillerinde yer alan il hakkında araştırmalar da gittikçe artmış durumda. Melilla nerede, neresi gibi sorular yöneltiliyor. Peki, Melilla nerede, hangi ülkeye bağlı, hangi kıtada? İşte detaylar!