Melisa ve Umutcan’ın katiline 2 kez müebbet

Sivas'ta 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. Zanlı Hüseyin Sönmez, Ankara'da yakalanarak tutuklandı. Tutuklu sanığın yargılandığı davanın üçüncü ve karar duruşması gerçekleştirildi. Sanık duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sönmez, iddiaları reddedip tahliyesini istedi. Ancak mahkeme tüm delilleri göz önünde bulundurarak cinayeti Sönmez'in işlediğini hükmetti. Kardeşlerin katiline 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali', 'yasaklı bıçak bulundurma, ikamette ızrar' gibi suçların en üst limitlerinden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 17 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek, adalete teşekkür ettiğini belirterek, "İstediğimi verdiler ve herkes yanımda oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor. En ağır cezayı verdiler. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu işin arkasında kim varsa bulmak için elimden geleni yapacağım" dedi.