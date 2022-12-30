Melis’in ölümüne çifte soruşturma

Amasya'da Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet (7), boğaz ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü. Buradaki doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Kısa süre sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı. Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Amasya Valiliği'nce de idari soruşturma başlatıldı. Morg önünde bekleyen Nuran Zehra Kıymet, "Melis yok artık, öldürdüler çocuğumu. Benim bir taneneciğim yok artık, yavrumu delik deşik ettiler" diye gözyaşı döktü.