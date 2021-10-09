Meltem Goncagül’den acı haber! Boşanma aşamasındaki eşi dövmüştü...

Olay, 29 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. Meltem Goncagül, boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra eşi İbrahim Goncagül de geldi. Boşanmak istemeyen İbrahim Goncagül ile eşi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.