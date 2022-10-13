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Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:01 Son Güncelleme: 13.10.2022 12:47

Meme kanserinden korunmak için düzenli kontrol şart

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden Ekim ayına özel “Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kampanyası” düzenledi. Tüm kadınlar Ekim ayı sonuna kadar meme taramasından yüzde 25 indirimli yararlanacak. YDÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim, meme kanserinden korunmak için düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Meme kanserinden korunmak için düzenli kontrol şart

"Kanser dışında meme ile ilişkili pek çok hastalık ve yakınma ortaya çıkabilir" diyen Prof. Dr. Hasan Besim, memenin asırlar boyu cinsellik sembolü olarak görülmesinin yanı sıra yenidoğanın beslenmesi açısından da son derece önemli bir organ olduğuna dikkat çekti. Özellikle erişkin çağdaki kadınlarda, hormonlara bağlı meme dokusundaki değişimlerle ilişkili olarak belirli yakınmalar olabildiğine değinen Prof. Dr. Hasan Besim, meme dokusunda kanser olmayan, infeksiyöz patolojileri, gelişimsel anomali ya da varyasyonları gibi pek çok hastalık görülebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Besim, bu nedenle meme konusunda odaklanmış bir tedavi merkezinin gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Meme kanseri açısından pek çok risk faktörünün varlığına işaret eden Prof. Dr. Hasan Besim, "Bu risk faktörlerinden bir bölümü ne yazık ki kaçınamayacağımız faktörlerdir. Örneğin cinsiyet yani kadın olmak, yaş, ailede meme kanserli yakın bir akrabanın varlığı ya da genetik özellikler gibi çeşitli risk faktörlerini değiştirmek ne yazık ki mümkün değildir. Ancak obezite, aşırı alkol tüketimi, çeşitli hormon düzeyleri kontrol edilebilir risk faktörleri arasında yer alır. Ayrıca aile yakınları arasında meme kanseri öyküsü bulunan kadınlarda bu kanser türlerine yakalanma riski artıyor. Genetik testler bu gruptaki her yaştan kadın için daha da önemli hale geliyor" diye konuştu.

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Meme kanserinden korunmak için düzenli kontrol şart
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