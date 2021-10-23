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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Meme kanserine karşı günde 3 tatlı kaşığı zeytınyağı

Meme kanserine karşı günde 3 tatlı kaşığı zeytınyağı
İstanbul Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, Akdeniz diyeti ve zeytinyağının faydalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son yıllarda kronik hastalıklar ve kanser dahil pek çok hastalıktaki diyette zeytinyağının öne çıktığını bildiren Sayar, "Günlük ortalama 30.5 gram yani yaklaşık 3 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi meme kanserine karşı yüksek koruyuculuğa sahip. Zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tarzı diyet, tip II diyabet, kanser, kronik ve kardiyovasküler hastalıklar ile hipertansiyon riskini de azaltıyor. İçinde yer alan yüksek orandaki E vitamini cildi güneş ışınları, rüzgar gibi dış etkenlerden korur, sürecini yavaşlatır" dedi. Sayar, "Zeytinyağı doğrudan güneş ışığı görmeyen serin yerde en uygun 14 ila 15 derecede muhafaza edilmeli. Renkli cam şişelerde, porselen ya da çelik kaplarda saklanmalı. Ağzı muhakkak sıkı kapalı tutulmalı" diye konuştu. AA
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Meme kanserine karşı günde 3 tatlı kaşığı zeytınyağı
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