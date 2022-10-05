Meme kanserini erken teşhisle yendi

Dünyada ve ülkemizde en çok kadınlarda görülen meme kanserinin sadece kadınlarda görüldüğü düşünülüyor. Oysa meme kanseri, yüzde 1 gibi düşük bir oranda da olsa erkeklerde de görülüyor. Meme kanserine yakalanan Özden Açıkgöz de onlardan biri. 2018'in haziran ayında tesadüfen göğsünde sertlik hisseden Açıkgöz, hastanede yapılan kontrol sonrasında ikinci evre meme kanseri olduğunu öğrendi ve hastalıkla mücadeleye başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak belirlenen Ekim ayı dolayısıyla SABAH'a konuşan Açıkgöz başından geçen süreci anlattı. Kendisinde teşhis yapılana kadar erkeklerde meme kanseri görüldüğünü bilmediğini ifade eden Açıkgöz, "Temmuzda ameliyat oldum ve meme dokusunu komple aldılar. Bittiğinde de 4 kürlük bir kemoterapi tedavisi ve 30 kürlük radyoterapi aldım. 6 ayda tedavim bitti. Ondan sonra da 5 yıllık kontrol sürecine girdim. Erken fark ettiğim için hastalığı kolayca atlattım, şu an çok iyiyim" diye konuştu. Annesini de 2010'de akciğer zarı kanserinden kaybeden Açıkgöz, "Herkesin özellikle 40 yaşından sonra düzenli olarak kontrollerini yaptırmasını tavsiye ediyorum" dedi.Açıkgöz'ün tedavisini yürüten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Keskin, "Meme kanserlerinin yüzde 1'i erkeklerde görülüyor. Meme kanseri erkeklerde kadınlara göre daha agresif seyrediyor. Ancak erken evrede teşhis edildiğinde kemoterapi, akıllı ilaçlar ve yine hormon düzenleyici tedaviler ile tamamen atlatılabiliyor" diye konuştu.