Meme kanserini savaşarak yendi

İstanbul
'da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi
'nde tedavi gören 3 çocuk annesi Emel Karabulut
(48), geçen yıl Mart'ta babası Hüseyin Peynirci
(77) ile birlikte kansere yakalandığını öğrendi. Kendisi meme kanseri, babası kolon kanseriydi. Babası kanserin üstesinden gelmeyi başardı. Ancak bu kez koronavirüse yakalanan baba 21 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Emel Karabulut, acısını yüreğine gömdü, tedavisi için pes etmek yerine savaşmayı tercih etti. Ailesinde genetik olarak kanser görüldüğü için iki göğsü de alındı. Karabulut "3 halamın geçmişte meme kanserine meydan okuması bana bana bu yolda güç kazandırdı. Keşke babam da benimle olsaydı" dedi. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Emine Ersoy da "40 yaşından sonra her yıl düzenli tarama şart" diye konuştu.