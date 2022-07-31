Haberler Yaşam Haberleri Memleket Hikayeleri kimin eseridir? KPSS’de sorulan Memleket Hikayeleri’nin yazarı Kirpi lakaplı yazar kimdir?
Giriş Tarihi: 31.7.2022 13:24

Memleket Hikayeleri kimin eseridir? KPSS’de sorulan Memleket Hikayeleri’nin yazarı Kirpi lakaplı yazar kimdir?

KPSS GY-GK sınavında sorulan ve Memleket Hikayeleri adlı eserin yazarı merak ediliyor. Kirpi mahlasını kullanan ve Memleket Hikayeleri’ni kaleme alan yazar, Memleket Hikayeleri’nin yazarı Kirpi lakaplı yazar kimdir sorusuyla inceleniyor. Peki, Memleket Hikayeleri kimin eseridir? İşte bu eserin yazarı olan isim!

Memleket Hikayeleri kimin eseridir? KPSS’de sorulan Memleket Hikayeleri’nin yazarı Kirpi lakaplı yazar kimdir?

KPSS'de Memleket Hikayeleri kimin eseri sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şıklar arasında yer alan Refik Halit Karay bu kapsamda adayların radarına girerken, KPSS'de sorulan Memleket Hikayeleri'nin yazarı Kirpi lakaplı yazar kimdir diye merak ediliyor. İşte Memleket Hikayeleri'nin yazarı olan isim ve merak edilenlerin yanıtı!

MEMLEKET HİKAYELERİ KİMİN ESERİDİR?

Memleket Hikâyeleri, Refik Halit Karay'ın 1919'da yayımlanmış hikâye kitabıdır. Kitabın 1947 yılında, Karay'ın gözden geçirerek eklemeler ve bazı değişiklikler yaptığı yeni baskısı yayımlanmıştır.

KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR?

Refik Halit Karay, yazılarında ve eserlerinde "Kirpi" mahlasını kullanmıştır.

MEMLEKET HİKAYELERİ KONUSU

Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri'nde, sürgün yıllarında (1913-1918) gezdiği Bursa, Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik'in coğrafyasını ve bu coğrafyanın insanlarını ele almıştır. Karay Anadolu'yu tasvir ederek toplumsal yaşamı aktarır; hikâyelerin çoğu Anadolu'daki kasaba ve köylerde geçer. Karay'ın bu hikâyelerde en çok işlediği kahramanlar bürokratlardır. Bürokratlar kötü çevre koşullarında mevcut bozukluklara ve ağır bürokrasi şartlarına karşı bir şeyler yapmaya çalışsalar da ortamın geri kalmışlığı onları sindirir ve iş yapmaz hâle getirir. Maupassant tarzında kaleme aldığı eserinde Karay, Anadolu'yu eleştirir fakat bu eleştiri küçümseme değildir.

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Memleket Hikayeleri kimin eseridir? KPSS’de sorulan Memleket Hikayeleri’nin yazarı Kirpi lakaplı yazar kimdir?
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