Memlekete döndü 200 milyon kaptırdı

Almanya'da 40 yıl çalışıp emekliliğini Bodrum'da geçirmeyi planlayan İsmail Kurtoğlu'nun (64) hayatı, hakkında 3 milyon 750 bin euroluk (yaklaşık 200 milyon lira) icra takibi başlatıldığı mesajıyla altüst oldu. Avukatına danıştığında ise adına sahte senet düzenlendiği ve imzasının "çerçeve yöntemi"yle başka bir evraktan kopyalandığı ortaya çıktı. Tüm mal varlığına haciz konulan, banka hesaplarına tedbir uygulanan ve sadece emekli maaşıyla kalan Kurtoğlu, yetkililerden yardım istedi. Şüpheli Deniz K.'nin 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.