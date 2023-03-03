Haberler Yaşam Haberleri Memleketini bırakamadı çorbacı salonunu açtı
Giriş Tarihi: 4.3.2023

Memleketini bırakamadı çorbacı salonunu açtı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Memleketini bırakamadı çorbacı salonunu açtı
Depremlere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalanan çorbacı Hüsamettin Bozkurt (58) evinin hasar görmesi üzerine ailesiyle İstanbul'a gitti. Ancak orada 3 gün kalabilen ve "Memleketime sahip çıkmam gerekiyor, ölürsem de memleketimde öleyim" diyerek tekrar Elbistan'a dönen Bozkurt, çorbacı dükkânının adını da "6 Şubat" olarak değiştirip çalışmaya başladı. SABAH'a konuşan Bozkurt, "Benim, devletimin canı sağ, bu memleketi beraber ayağa kaldıracağız. Toprağımızı bırakmayacağız, yeniden küllerimizden doğacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Memleketini bırakamadı çorbacı salonunu açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA