Memleketini bırakamadı çorbacı salonunu açtı

Depremlere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalanan çorbacı Hüsamettin Bozkurt (58) evinin hasar görmesi üzerine ailesiyle İstanbul'a gitti. Ancak orada 3 gün kalabilen ve "Memleketime sahip çıkmam gerekiyor, ölürsem de memleketimde öleyim" diyerek tekrar Elbistan'a dönen Bozkurt, çorbacı dükkânının adını da "6 Şubat" olarak değiştirip çalışmaya başladı. SABAH'a konuşan Bozkurt, "Benim, devletimin canı sağ, bu memleketi beraber ayağa kaldıracağız. Toprağımızı bırakmayacağız, yeniden küllerimizden doğacağız" dedi.