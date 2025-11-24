Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK: Son enflasyon tahmini ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2025 11:47

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, 2026 yılının Ocak ayında maaşlara yapılacak olan toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammına çevrildi. Memur maaşları, 6 aylık enflasyon verilerinin yanı sıra toplu sözleşme zammı ile belirlenecek ve zam oranı 4 aylık veri özelinde takip ediliyor. Son açıklanan enflasyon rakamları ile anket sonuçlarının tahminleri ışığında polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi kilit meslek gruplarında maaşların tahmini olarak ne kadar olacağına dair ilk hesaplamalar yapıldı. İşte memur zammı hesaplama tablosu

En düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusunda tahminler değerlendiriliyor. Toplu sözleşme zammına ek olarak 2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) gerçekleşen enflasyonun farkı olarak memur maaşlarına eklenecek. TÜİK tarafından açıklanacak yeni oran beklenirken yıl sonu tahminleri izleniyor. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurların maaşlarına Ocak 2026'da yapılacak nihai zam oranı, iki ana bileşenden oluşmaktadır:

- Toplu Sözleşme Zammı

- Enflasyon Farkı

TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına şimdiden %16,56 orannda kümülatif zam kesinleşti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelledi. Beklentiler maaş tablosunu da değiştiriyor.

Bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 olması durumunda memur zammı için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında memur maaşlarına zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 TL'ye yükselebilir. İşte, tahmini maaş tablosu:

TAHMİNİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU (OCAK 2026): POLİS, DOKTOR, HEMŞİRE, ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentileri ve ilk dört aylık kesinleşen enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalara göre, bazı kilit meslek gruplarının 2026 Ocak ayında alması beklenen tahmini maaşları:

