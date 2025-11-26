MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor,hemşire! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN NETLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN %16,56

Temmuz ile Eylül aylarının TÜFE verilerinin toplamına göre enflasyon oranı %7,50 olarak belirlendi. Memur maaşları, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden hesaplandı. Ekim ayında aylık enflasyon %2,55, yıllık enflasyon ise %32,87 olarak duyuruldu. Bu verilere göre toplam enflasyon %10,25 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için kümülatif zam oranı şimdiden %16,56 olarak gerçekleşti.