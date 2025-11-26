Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor,hemşire! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:45

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor,hemşire! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2026 yılı Ocak ayında uygulanacak memur zammı için hesaplamalar hız kazandı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin dört aylık farkı netleşti. Kasım ve Aralık enflasyon verileri ise maaş artışının son şeklini belirleyecek. Milyonlarca çalışan, “2026 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte meslek gruplarına göre 2026 Ocak memur zammı detayları…

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor,hemşire! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2026 Ocak memur maaşı zammı gündemde. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin dört aylık farkı netleşti. Kasım ve Aralık enflasyon rakamları ise yılbaşında uygulanacak zam oranını belirleyecek. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak ve meslek grupları ne kadar alacak? İşte 2026 Ocak memur zammı hesaplama detayları…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN NETLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN %16,56

Temmuz ile Eylül aylarının TÜFE verilerinin toplamına göre enflasyon oranı %7,50 olarak belirlendi. Memur maaşları, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden hesaplandı. Ekim ayında aylık enflasyon %2,55, yıllık enflasyon ise %32,87 olarak duyuruldu. Bu verilere göre toplam enflasyon %10,25 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için kümülatif zam oranı şimdiden %16,56 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %10.25

• Oluşacak enflasyon farkı: %5.00

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

Memur zammı yüzde 19.39'a çıkarsa oluşacak tablo

ARKADAŞINA GÖNDER
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor,hemşire! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz