Giriş Tarihi: 28.11.2025 18:39

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memurların maaşlarına 2026 Ocak ayında yapılacak zam, hem çalışanlar hem de ekonomik gündemi takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Ocak zammı, iki ana bileşenden oluşuyor: toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı. TÜİK’in açıkladığı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan ilk dört aylık enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına şimdiden %16,56 oranında kümülatif zam kesinleşmiş durumda. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak?

2026 Ocak'ta memur maaşlarına yapılacak zam, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının toplamından oluşuyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz-Ekim dönemi enflasyon verileri dikkate alındığında, memur maaşlarına kümülatif olarak %16,56 oranında bir artış şimdiden kesinleşti. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi kamu çalışanlarının maaşlarındaki bu artış, Ocak ayından itibaren maaş bordrolarına yansıyacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurların maaşlarına Ocak 2026'da yapılacak nihai zam oranı, iki ana bileşenden oluşmaktadır:

- Toplu Sözleşme Zammı

- Enflasyon Farkı

TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına şimdiden %16,56 oranında kümülatif zam kesinleşti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelledi. Beklentiler maaş tablosunu da değiştiriyor.

Bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.

TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 olması durumunda memur zammı için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında memur maaşlarına zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 TL'ye yükselebilir. İşte, tahmini maaş tablosu:

TAHMİNİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU (OCAK 2026): POLİS, DOKTOR, HEMŞİRE, ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentileri ve ilk dört aylık kesinleşen enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalara göre, bazı kilit meslek gruplarının 2026 Ocak ayında alması beklenen tahmini maaşları yukarıdaki gibidir.

