MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Enflasyonda 5.veri açıklandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak dönemi memur maaşları merak konusu olurken, tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından, maaş artışını belirlemek için geriye kasım ve aralık TÜFE verileri kaldı. 3 Aralık'ta açıklanacak kasım enflasyonu ile zam oranında önemli bir adım daha tamamlanmış olacak. Milyonlarca memur, meslek gruplarına göre hazırlanan zam tablolarını incelemeye başladı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer meslekler için hesaplama tablosu…
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı
5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
• Toplam enflasyon: %11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57
İşte 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...
Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91'lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,57 olarak netleşti.