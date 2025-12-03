MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Enflasyonda 5.veri açıklandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak dönemi memur maaşları merak konusu olurken, tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından, maaş artışını belirlemek için geriye kasım ve aralık TÜFE verileri kaldı. 3 Aralık'ta açıklanacak kasım enflasyonu ile zam oranında önemli bir adım daha tamamlanmış olacak. Milyonlarca memur, meslek gruplarına göre hazırlanan zam tablolarını incelemeye başladı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer meslekler için hesaplama tablosu…