MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR: Enflasyonda 5.veri açıklandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 3.12.2025 14:43

2026 yılı memur zammı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkı hesaplamasında belirleyici olan enflasyon verilerinden geriye kritik iki oran kaldı. Kasım ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte, zam hesabına beşinci veri de eklenmiş olacak. Peki, ocak ayında memur maaşlarında ne kadar artış bekleniyor? İşte meslek bazlı memur zammı tablosu.

2026 Ocak dönemi memur maaşları merak konusu olurken, tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından, maaş artışını belirlemek için geriye kasım ve aralık TÜFE verileri kaldı. 3 Aralık'ta açıklanacak kasım enflasyonu ile zam oranında önemli bir adım daha tamamlanmış olacak. Milyonlarca memur, meslek gruplarına göre hazırlanan zam tablolarını incelemeye başladı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer meslekler için hesaplama tablosu…

ENFLASYONDA 5. ORAN BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %11.21

• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57

5 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM TABLOSU

İşte 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...

Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91'lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,57 olarak netleşti.

