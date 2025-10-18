Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: Enflasyon belirleyici olacak! 2026 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur maaş zammı için yeni hesaplamalar başladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu. Kesin zam oranı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek. Temmuz 2025'te en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, emekli maaşı ise 22 bin 671 TL olmuştu. Peki, Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, tüm detaylar…

2026 Ocak memur maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK'in temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 3 aylık fark ortaya çıktı. Şimdi ise gözler ekim, kasım ve aralık ayı rakamlarına çevrildi. Enflasyon ve toplu sözleşme oranına göre memurların yeni maaşları ocak ayında netleşecek. Peki, Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, tüm detaylar…

MEMUR ZAMMI HAZİRAN AYINDA NE KADAR OLDU?

Memur maaşı zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla yüzde 15,57 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da maaşlara eklendi. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Haziran enflasyonu sonrası ortaya çıkan maaş tablosu

  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,85
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,24
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,76

MEMUR MAAŞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamu sendikaları ve işveren temsilcilerinin 8'inci dönem toplu sözleşmelerin anlaşma sağlayamaması sonrası hakem heyeti devreye girmişti. 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranı hakem heyeti toplantısı sonrası kesinleşti.

Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos tarihinde yaptı. 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif edildi. 15 Ağustos'ta yapılan görüşme sonrası ilk teklife 1.000 lira taban aylık eklendi.

Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakıldı. Hakem Heyeti'nin 4'üncü toplantısında 2026 için yüzde 11 artı 7'lik teklif değişmedi. Teklif, 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırılarak 5+4 olarak açıklandı. Hakem Heyeti toplantı sırasında yapılan teklifi onayladı.

YENİ MAAŞ HESABI

Yeni açıklanan enflasyon verisine göre maaş zam tablosu da değişti

  • Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
  • 8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
  • Toplam kümülatif zam: %13.65

