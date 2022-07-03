Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

Memur zammı açıklanmayı bekliyor. Son enflasyon verisi ile belirlenecek yeni emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde kesinleşiyor. Bir süredir gündemden düşmeyen "memur maaşı ne kadar olacak" sorusu yanıt buluyor. 5 aylık fark yüzde 35,64 olarak kesinleşmişti. Peki, memur maaşı bayramdan önce yatacak mı, ne zaman verilecek? İşte, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı…