Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları bayramdan önce yatar mı?

Memur zammı açıklanmayı bekliyor. Son enflasyon verisi ile belirlenecek yeni emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde kesinleşiyor. Bir süredir gündemden düşmeyen "memur maaşı ne kadar olacak" sorusu yanıt buluyor. 5 aylık fark yüzde 35,64 olarak kesinleşmişti. Peki, memur maaşı bayramdan önce yatacak mı, ne zaman verilecek? İşte, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı…
MEMUR MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.
Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.
İşte o açıklama…
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli ve memur zammı hakkında;
"Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
Memur maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.