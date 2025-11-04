MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4 aylık enflasyona göre tablo belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri 2026 Ocak zammı için geri sayımda. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,55 olarak açıklanmasıyla, maaş hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Toplam 4 aylık enflasyon yüzde 10,25'e ulaşırken, toplu sözleşme farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerine yansıyacak kümülatif artış oranı yüzde 16,56 oldu. Gözler şimdi Kasım ve Aralık enflasyon verilerinde. Peki, 2026 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak?

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.