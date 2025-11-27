MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA! 4 aylık fark netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memurların merakla beklediği 2026 Ocak zammı hesaplamaları hız kazandı. Ekim enflasyonu ile birlikte dört aylık fark ortaya çıktı, Kasım ve Aralık enflasyonu ise maaş artışını belirleyecek. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek memur zammı detayları…
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.
Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.
Memur zammı yüzde 19.39'a çıkarsa oluşacak tablo