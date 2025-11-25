Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Kalem kalem hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.11.2025 18:42

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Kalem kalem hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2026 memur zammı hesaplamaları hız kazandı. Ekim enflasyonunun duyurulmasıyla memur ve memur emeklilerinin 4 aylık farkı belli oldu. Yılın son iki enflasyon verisi, Ocak ayında uygulanacak maaş artışını şekillendirecek. Milyonlarca çalışan “026 Ocak memur maaşları ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte meslek meslek memur zammı hesaplama detayları…

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Kalem kalem hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Ocak 2026 memur maaşı zammı gündemde. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin 4 aylık farkı kesinleşti. Kalan iki ayın enflasyonu yılbaşında geçerli olacak zam oranını belirleyecek. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte mesleklere göre memur zammı hesaplamaları…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,56

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %10.25

• Oluşacak enflasyon farkı: %5.00

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

Memur zammı yüzde 19.39'a çıkarsa oluşacak tablo

ARKADAŞINA GÖNDER
MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Kalem kalem hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz