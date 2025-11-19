Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 4 aylık oran ortaya çıktı! Memur zammı ne kadar olacak?
Memurların gözü kulağı 2026 Ocak zammında. TÜİK’in Ekim ayı enflasyon rakamları 4 aylık farkı gösterdi. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış netleşecek. Bu noktada vatandaşların gözü en düşük memur maaşının ne kadar olacağı sorusunda. Peki, 2026 Ocak memur maaşları ne kadar olacak? İşte, polis, öğretmen, hemşire, doktor... memur zammı hesaplama tablosu...

Polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi binlerce memurların gözü 2026 Ocak zammında. TÜİK'in açıkladığı temmuz, ağustos, eylül, ekim enflasyonu 4 aylık maaş farkını gösterirken Ocak zammı için Kasım ve Aralık verileri bekleniyor. Bu noktada memur ve memur emeklileri yeni maaşları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 2026 memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar artış alacak? İşte, memur zammı hesaplama tablosu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,56

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %10.25

• Oluşacak enflasyon farkı: %5.00

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

Memur zammı yüzde 19.39'a çıkarsa oluşacak tablo şu şekilde;

