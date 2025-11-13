MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire... Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MEMUR MAAŞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDAN ETKİLENECEK

Memur maaşları enflasyon oranlarına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yılda iki kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre ocak ve temmuz aylarından milyonlarca kamu çalışanının maaş zamları yeniden hesaplanıyor.

8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Yine toplu sözleşme görüşmelerinde karara uygun olarak memur maaşlarına zamla beraber 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.