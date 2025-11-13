Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire... Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:46

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire... Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Milyonlarca memurun gözü 2026 Ocak maaş zammında. TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Kasım ve aralık rakamlarıyla birlikte kesin oran belli olacak. Maaş zammı, ek ödemelerden tazminatlara kadar geniş bir kesimi etkileyecek. Peki, 2026 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar artış alacak?

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire... Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MEMUR MAAŞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDAN ETKİLENECEK

Memur maaşları enflasyon oranlarına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yılda iki kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre ocak ve temmuz aylarından milyonlarca kamu çalışanının maaş zamları yeniden hesaplanıyor.

8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Yine toplu sözleşme görüşmelerinde karara uygun olarak memur maaşlarına zamla beraber 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,56

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %10.25

• Oluşacak enflasyon farkı: %5.00

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 2026 OCAK MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7'lik zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu %32 üzerinden gerçekleşirse memur ve emeklilere ocakta %19,60 oranında zam farkı doğacaktır. Yıl sonu %33 olursa memur ve emekliye %20,51 oranında zam oluşacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire... Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz