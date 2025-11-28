Haberler Yaşam Haberleri MEMUR MAAŞI ZAMMI SON HESAP TABLOLARI: Meslek meslek hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:36 Son Güncelleme: 28.11.2025 00:00

2026 memur zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla memur ve memur emeklilerinin dört aylık farkı netleşti. Kasım ve Aralık enflasyon verileri de belli olduğunda Ocak ayında uygulanacak maaş artışları kesinleşecek. Peki, 2026 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek memur zammı hesaplama tablosu.

Memurların merakla beklediği 2026 Ocak zammı hesaplamaları hız kazandı. Ekim enflasyonu ile birlikte dört aylık fark ortaya çıktı, Kasım ve Aralık enflasyonu ise maaş artışını belirleyecek. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek memur zammı detayları…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,56

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı

• Toplam enflasyon: %10.25

• Oluşacak enflasyon farkı: %5.00

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: %16.56

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

Memur zammı yüzde 19.39'a çıkarsa oluşacak tablo

