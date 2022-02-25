Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Mart'ın sonu bahar diyenler kara kış yaşatıyorlar"

Açılış törenine Yalçın'ın yanı sıra Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kurum amirleri ve sendika üyeleri katıldı. Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 120'nin üzerinde ülkeyle irtibat noktası oluşturduklarını dile getiren Yalçın, hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın her yerinde hassasiyet gösteren bir duyarlılıkla yolculuklarına devam ettiklerinin kaydetti. Rusya ve Ukrayna arasındaki 'savaş' gerginliğine değinen Yalçın, "Dünyada kan ve göz yaşı olmasın istiyoruz. Şu an dünya bir tedirginlik yaşıyor. Ukrayna'da cereyan eden hadiseler, Rusya'nın oradaki tutumu ve dünyanın bu anlamda sessizliği, ister istemez insanları çileden çıkarırken masum insanlar, o çekişmenin zararını görüyorlar. Memur-Sen ailesi olarak biz her zaman savaşa karşı olduk. Har zaman barıştan kardeşlikten yana olduk." şeklinde konuştu.

Türkiye'de en fazla saldırı alan kısım emeğin güvencesi olduğuna dikkat çeken Yalçın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı CHP'li beledilerde,HDP'li beledilerde, İYİ Partili beledilerde ve bazı lokal belediyelerde bir baktık yeni gelenler hemen sözleşmeli memura 2 satır yazı tutuşturarak 'görülen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir' deyip kapının önüne koydular. Ve 1400 kişiyi buldu bu sayı. Biz bunun bize üye olanlarını çoğunu mahkeme kararı ile döndürdük. Ama bir inatlaşmadır, 'emek mücadelesini kucaklama yerine kundaklamadır' almış başını gidiyor. Mahkeme kararı ile dönmüş kişi bile yeniden bir daha atıyorlar. Mahkeme kararı ile zoraki tekrar başlatmışız, 'İnadım inat diyor' bir daha atıyor. Şimdi bazılarını mahkeme kararı ile yeniden döndürme kararı çıktı, yine mücadele ettik. Bakacağız bundan sonra süreç nasıl olacak. Buna gerek yok, emek mücadelesi kucaklanmalı, kundaklanmamalı. Mart'ın sonu bahar diyenler kara kış yaşatıyorlar. Emekçiyi direk hedef alıyorlar. Bunu asla doğru bulmayız."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, konuşmasında şöyle konuştu: "Ülke ve millet olarak değişimin, dönüşümün sürdürülmesi, elde edilen kazanımların devamlılığının sağlanması için bizlere düşen görev, birlik ve beraberlik içerisinde yarının güçlü ve müreffeh Türkiye'si için daha çok çalışmaktır. Bu bağlamda görev bilinci ile ülkemizin ve insanımızın kutlu medeniyet yolcuğunun en önemli aktörlerinden olan Memur-Sen'in Mardin özelinde yürüteceği proje ve çalışmalarla kentimizin değişimi ve gelişimine yeni binasında daha büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Yeni Hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer de kentteki 12 bin üye ve sendikalarında daha iyi hizmet etme imkanını yakalayacakları için mutlu olduklarını söyledi. Değer, açılış etkinliğinde kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in dua okumasının ardından kurdele kesildi.