MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2026 | Son verilere göre emekli ve memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Memur ve emekliler yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydetti. Peki, 2026 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydetti. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon rakamı yüzde 31,07 seviyesine yükseldi.
Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış gösteren enflasyon, 5 aylık kümülatif dönemde toplamda yüzde 11,21 olarak hesaplandı.
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı.
Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|₺16.881,00
|₺18.773,36
|₺17.000,00
|₺18.905,70
|₺17.500,00
|₺19.461,75
|₺18.000,00
|₺20.017,80
|₺18.500,00
|₺20.573,85
|₺19.000,00
|₺21.129,90
|₺19.500,00
|₺21.685,95
|₺20.000,00
|₺22.242,00
|₺21.000,00
|₺23.354,10
|₺22.000,00
|₺24.466,20
|₺23.000,00
|₺25.578,30
|₺24.000,00
|₺26.690,40
|₺25.000,00
|₺27.802,50
|₺26.000,00
|₺28.914,60
|₺27.000,00
|₺30.026,70
|₺28.000,00
|₺31.138,80
|₺29.000,00
|₺32.250,90
|₺30.000,00
|₺33.363,00