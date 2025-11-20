MEMUR ZAMMI 2026 OCAK MAAŞI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

Polis, öğretmen, hemşire ve doktor gibi binlerce memurların gözü 2026 Ocak zammında. TÜİK'in açıkladığı temmuz, ağustos, eylül, ekim enflasyonu 4 aylık maaş farkını gösterirken Ocak zammı için Kasım ve Aralık verileri bekleniyor. Bu noktada memur ve memur emeklileri yeni maaşları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 2026 memur maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar artış alacak? İşte, memur zammı hesaplama tablosu.