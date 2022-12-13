Ocak tarihli Memur zammı yurt genelinde merakla bekleniyor. Polisten bekçiye, öğretmene ve hemşireye kadar binlerce memurun yeni maaşlarıyla ilgili beklenti ve gelişmeleri de yakından takip ederken bilindiği üzere yeni maaş tablosu açıklanması için yalnızca 1 aylık veri kaldı. Bu noktada ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkına göre belirlenecek ve hesaplamalar için son veri Ocak ayının başında gelecek. Peki, yeni yılda memur zammı ne kadar olacak? İşte gelen ilk tahmin ve beklentiler…
MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?
Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.
2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.
Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!
İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…
2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı
2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.
"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"
Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."
SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?
Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!
Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.
Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.
MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR
Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonucu ortaya çıkan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor.
Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
5 aylık enflasyon sonrası en düşük memur maaşı ve memur emekli aylığı için yeni hesaplar yapılmaya başladı. Öte yandan yılsonu beklenti anketleri de 6 aylık enflasyon oranı için gündemde.
Kasım ayı enflasyon verileri sonrası en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya yükseldi.
"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"
Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı ve aile bireylerinin kalkınmasını sağlayacak tüm düzenlemeleri hatırlatarak şunları kaydetti:
"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.
İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz."
"GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.