Haberler Yaşam Haberleri MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak Memur zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.11.2025 13:08

2026 Ocak memur zammı için yapılan hesaplamalar hız kazandı. Dört aylık enflasyon farkının belirlenmesi, yeni yıl zammı için önemli bir eşik olarak görülürken, kasım ve aralık ayı enflasyonu zam oranını kesinleştirecek son adımlar olacak. Memur ve memur emeklileri, hem toplu sözleşmeden doğan artış hem de enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Peki, 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak? İşte güncel memur zammı ile polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları için yeni hesaplama...

2026 Ocak memur zammı için süreç netleşmeye başladı. TÜİK'in ekim ayı verileri doğrultusunda dört aylık enflasyon farkı belli olurken, yılın geri kalan enflasyon rakamları zam oranının belirlenmesinde son aşamayı oluşturacak. En düşük memur maaşının kaç TL'ye çıkacağı sorusu da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki memur maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire... ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

ENFLASYONDA 4 ORAN BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

TÜİK'E GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.

Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.

İŞTE MEMUR MAAŞI HESAPLARI

