Haberler Yaşam Haberleri Memur zammı hesaplama 2023: Ocak ayı En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 15:28

Memur zammı hesaplama 2023: Ocak ayı En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca vatandaş memur zammı için yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerine kilitlendi. Bilindiği üzere enflasyon farkıyla beraber Polis, hemşire, öğretmen, bekçi gibi memurların maaşlarında Ocak ayında artış yaşancak. Bu kapsamda "2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; Bekçi, Polis, Öğretmen, İmam, Hemşire maaşlarına da enflasyona bağlı farkla artış sağlanacak. İşte memur zammı hesaplama ekranı ve son durum...

Memur zammı hesaplama 2023: Ocak ayı En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?

Gözler memur zammı kararı için enflasyon oranına çevrildi. TÜİK tarafından duyurulan verilerle beraber milyonlarca vatandaşı etkileyen Ocak ayı zam oranı da kesinleşmiş olacak. Hal böyleyken ise "2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Polis, hemşire, öğretmen, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşların maaşlarında da artış yaşanacak. İşte 2023 Ocak ayı memur zammı hesaplama ekranı ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti! Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda belli oldu

OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI YÜKSELECEK

Emekli ve memur Ocak zammı ile beraber Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak 2023 zammı için belirleyeci olacak 3 aylık enflasyon verisi netleşti. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni emekli ve memur maaşları belli olacak.

EK ZAMLAR GÜNDEMDE

Memur enflasyon farkı ve emekli maaş zammı direkt olarak enflasyon rakamlarıyla belirlenecekken, sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar masada bulunuyor.

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti! Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda belli oldu

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti! Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda belli oldu

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli ve memur zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti.

TÜFE endeksi Eylül ayı ile birlikte 1.046,89'a çıktı. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekli ve memur Ocak zammı için 3 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon artış oranı yüzde 7,05 olarak gerçekleşti.

Şimdi kalan 3 aylık (Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa yüzde 7,05 zam oranı kesinleşti.

Ekim, Kasım, Aralık aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Ocak 2023'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Ocak maaşları da artırılmış olarak ödenecek.

MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR ZAMMI İLE MAAŞ HESABI

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Eylül enflasyonuna göre 3 aylık veriler de ortaya çıkmış oldu.Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 7 oranındaki Temmuz zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Eylül ayı enflasyonuna baktığımızda 3 aylık oran yüzde 8,05 çıktı.

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Memur zammı hesaplama 2023: Ocak ayı En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?
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