Memur zammı için ilk veriler geliyor! Ek zamlar gündemde: 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL, enflasyon farkı ne oldu?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli ve memur zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti.

TÜFE endeksi Eylül ayı ile birlikte 1.046,89'a çıktı. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekli ve memur Ocak zammı için 3 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.