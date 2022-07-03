Memur zammı ne kadar oldu, kaç TL, memur maaşı 2022 zammı ne zaman ödenir sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı emekli zammı ve memur zammı konusunda en önemli faktör olarak dikkat çekiyor. 5 aylık veriye göre memurlara ödenecek enflasyon farkı yüzde 28,14 olarak kaydedildi. Şimdi ise gözler Haziran ayı enflasyon oranı sonuçlarına çevrildi. Peki Temmuz 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenir? İşte memur zammı maaş ödemelerinden son dakika gelişmeleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün asgari ücrete uygulanacak zam oranını şu sözlerle açıkladı;
"Bakanlığımız talimatımızla komisyonu topladı. Bakanlığımızın görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışmada yeni rakam belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."
Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken, hükümetten gelen 'Enflasyon farkı' söylemleri dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da enflasyon farkı ile ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını bildirdi. Bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi maaş zamlarının yanında sosyal refah artışı adı altında yeni düzenlemeler için çalışmalar yürütülüyor.
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıkladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar Temmuz zammı alacak. Bunun yanında memur maaşları ise 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.
Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu rakam Ocak ayında yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçmişti.
Ocak ayında 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayı zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde duruyor.
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
Burada toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması masada yer alıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı ile birlikte memurlar yüzde 10 zam alacaklar.
Asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere Temmuz zammı Haziran ayı enflasyon oranı sonrasında belli olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon beklenti anketine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 3,77 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre; emekli ve memur zammı ile beraber ek zamlı tüm maaşları ve ödemeleri (65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı dahil) tek tek hesapladık...
Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25
Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
Memur ve memur emeklisi zammı 40,25
Ek zam beklentisi yüzde 3
Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.
6 aylık enflasyon beklentilerine göre;
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, (Ek zamlı 9.210 TL)
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, (Ek zamlı 6.144)
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak.
Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya,
2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
Memur - 6429 - 8688 - 9016 - 9210
Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6015 - 6144
Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar kaç TL olacak?
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 29915 - 30555
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15691 - 16027
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9613 - 9818
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12157 - 12417
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27363 - 27948
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15655 - 15990
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13613 - 13904
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18670 - 19069
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11712 - 11963
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16045 - 16388
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10003 - 10217
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25763 - 26314
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15160 - 15484
VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12627 - 12897
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15335 - 15663
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21681 - 22145
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19164 - 19574
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7353 - 7511
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7195 - 7349
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12561 - 12829
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7652 - 7816
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7192 - 7346
Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9022 - 9215
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6279 - 6413
Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17164 - 17531
İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7398 - 7556
Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7398 - 7556
TABLO 6 - SOSYAL YARDIM ÖDEMLERİ NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1521 - 1554
Evde bakım desteği - 2354 - 3182 - 3302 - 3373
Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3182 - 3302 - 3373
Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1214 - 1240
Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1821 - 1860