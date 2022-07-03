Memur zammı son durum: Temmuz 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenir?

TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Ocak ayında 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayı zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde duruyor.

TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK

Burada toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması masada yer alıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı ile birlikte memurlar yüzde 10 zam alacaklar.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere Temmuz zammı Haziran ayı enflasyon oranı sonrasında belli olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon beklenti anketine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 3,77 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre; emekli ve memur zammı ile beraber ek zamlı tüm maaşları ve ödemeleri (65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı dahil) tek tek hesapladık...