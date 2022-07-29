Memura sakal artık serbest

Kamuda çalışan erkek memurun sakal bırakabilmesine izin veren yönetmelik güncellemesi yayımlandı. Mevzuata işlenen karara göre, erkek memurun her gün sakal tıraşı olmasını zorunlu kılan ibare, Danıştay tarafından iptal edildi. Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesi'nin bu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne işlendi. Atılan bu adım sonrası kamudaki erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi. Danıştay tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin ilgili maddesinde (erkek personel için) yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." ibaresinin iptaline karar verilmiş, kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.Danıştay, 2020 yılında da mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" ibaresinin iptaline karar vermişti.