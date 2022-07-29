Haberler Yaşam Haberleri Memura sakal artık serbest
Giriş Tarihi: 30.7.2022

Memura sakal artık serbest

Kamuda çalışan erkek memurun sakal bırakabilmesine izin veren yönetmelik güncellemesi yayımlandı. Atılan bu adım sonrası kamudaki erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Memura sakal artık serbest
Kamuda çalışan erkek memurun sakal bırakabilmesine izin veren yönetmelik güncellemesi yayımlandı. Mevzuata işlenen karara göre, erkek memurun her gün sakal tıraşı olmasını zorunlu kılan ibare, Danıştay tarafından iptal edildi. Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesi'nin bu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne işlendi. Atılan bu adım sonrası kamudaki erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi. Danıştay tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin ilgili maddesinde (erkek personel için) yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." ibaresinin iptaline karar verilmiş, kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.



FAVORİ İBARESİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ
Danıştay, 2020 yılında da mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" ibaresinin iptaline karar vermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

DUYURU GELDİ! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 MEB takvimi duyuruldu: İşte okulların açılacağı ve ara tatil tarihleri!
Özlem Gürses'ten itiraf gibi açıklama! AK Parti'nin projeleri Altılı Masa'ya sızdırılıyor
Son dakika: Melih Gökçek A Haber'de ANKAPARK'ın gerçeklerini anlattı!
Son dakika: Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar yatırım! Peşin olarak aktarılacak
Aile Destek Programı ödemeleri yatmaya başlıyor! 2022 e devlet Aile Destek Paketi başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
Mübarek Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır, okunacak dualar nelerdir? Muharrem ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbih ve zikirler!
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına: Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz
AÖF açıköğretim fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2 yıllık ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri taban puanları I ÖSYM YKS kılavuzu
Sigara zammı sonrası JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 29 Temmuz bugün sigaraya zam geldi mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Memura sakal artık serbest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA