Haberler Yaşam Haberleri Menderes’te istifa depremi! CHP’li 5 meclis üyesi partilerinden istifa etti!
Giriş Tarihi: 4.4.2025 12:04 Son Güncelleme: 4.4.2025 12:05

Menderes’te istifa depremi! CHP’li 5 meclis üyesi partilerinden istifa etti!

31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimlerden bu yana aradan geçen 1 yıllık süreçte hizmet yerine kavgalarla gündemden düşmeyen CHP’li Menderes Belediyesinde bu sefer de istifa krizi patlak verdi. CHP’li 5 meclis üyesi, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Meclis üyeleri istifaya gerekçe olarak da Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’i gösterdi. Geçmişte CHP’li Meclis üyesi Fikret Bila’ya yaptığı yumruklu saldırı ile gazete manşetlerini süsleyen Sönmez Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tarafından saldırı sonrası başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Yaşananlar o süreçte ilçede ‘At yumruğu kap koltuğu’ yorumlarına neden olmuştu. Sönmez’in icraatlarından rahatsız olan 11 meclis üyesi geçmişte Başkan İlkay Çiçek’e dilekçe vermiş Rüzgar Sönmez’in başkan yardımcılığı görevinden alınmasını istemişti. Meclis üyeleri Sönmez’in görevde kalması halinde istifa edeceklerini duyurmuşlardı. Son istifalarla birlikte CHP’nin meclisteki sandalye sayısı 19’dan 14’e düşmüş oldu.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Menderes’te istifa depremi! CHP’li 5 meclis üyesi partilerinden istifa etti!

Son bir yılda meydana gelen kavgalar ve yaşanan huzursuzluklarla gazete manşetlerini süsleyen CHP'li Menderes Belediyesi'nde bu sefer de istifa krizi patlak verdi.

İSTİFA DİLEKÇELERİNİ İLÇE BAŞKANLIĞINA VERDİLER

Adı geçmişte birçok olaya karışan Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'le anlaşamayan Barış Gürsoy, Mehmet Ali Akar, İlker Pala, Liman Dönmez ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında Rüzgar Sönmez ve Emrah Işık tarafından darp edildiğini öne süren Harun Bila, partilerinden istifa ettiğini duyurdu. Meclis üyelerinin istifa dilekçelerini CHP İlçe Başkanlığına verdiği belirtildi.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

CHP'li 5 meclis üyesinin partilerinden istifa etmesi ilçe gündemine bomba gibi düştü. İstifalar Belediye meclisinde dengeleri de alt üst etti. 5 meclis üyesinin istifa etmesi ile birlikte CHP'nin belediye meclisindeki sandalye sayısı Başkan Çiçek'le birlikte 19'dan 14'e düştü. Mecliste AK Partinin 12, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ise 1 meclis üyesi bulunuyor. İstifa eden meclis üyelerinin Cumhur ittifakı ile birlikte hareket etmesi halinde bundan böyle mecliste dengelerin muhalefet lehine değişebileceği ifade ediliyor.

İLÇE BAŞKANI DOĞRULADI

CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür, istifa olayını doğruladı. Gür, yerel bir siteye yaptığı açıklamada istifaları, 6 Nisan'da yapılacak CHP Kurultayı sonrası işleme alacağını belirtti.

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Menderes’te istifa depremi! CHP’li 5 meclis üyesi partilerinden istifa etti!
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