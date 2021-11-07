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Giriş Tarihi: 7.11.2021 12:56 Son Güncelleme: 7.11.2021 13:12

Menderes’te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Menderes’te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir depoya düzenlediği operasyonda kaçak üretilen 22 bin 150 litre etil alkol, 2 etil alkol arıtma makinesi, 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik bidon ve kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde bulunan bir depoda, kaçak ve sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 22 bin 150 litre etil alkol, 2 etil alkol arıtma makinesi, 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik bidon ve kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Menderes’te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
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