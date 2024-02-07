Menderes’te özlemin bitmesine az bir zaman kaldı

Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Menderes İlçe Belediye Başkan Adayı AK Partili Sinan Akdeniz, "Dünden Bugüne Hep Beraber Menderes İçin" programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. 24'üncü Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık'ın yanı sıra, Cumhur İttifakı temsilcilerinin bulunduğu programa, geçmiş dönemlerde Menderes teşkilatında çeşitli kademelerde görev alan partililer yoğun ilgi gösterdi.

Güçlü bir birliktelik mesajı veren Başkan Adayı Akdeniz, "Geçmişte teşkilatımızın farklı kademelerinde görev alan dava ve yol arkadaşlarımız bugün, görev bayraklarını teslim ettikleri dava ve yol arkadaşlarımızla el ele Menderes için mücadele veriyor. Cumhur İttifakı olarak güzel ilçemizin her bir sokağında her bir hanesinde varız, dün de vardık bugünden sonra da olmaya devam edeceğiz.

Tarihi yapısı, kültürel dokusu, tarımı ve turizmiyle İzmir'in en kıymetli ilçelerinden biri olan ilçemizin adı iktidara geldiğimizde yalnızca ilçemize yaptığımız hizmetler ve kazandırdığımız değerlerle anılacak. Menderes, gerçek belediyeciliğe bir dönem aradan sonra tekrar 'Evet' diyecek. AK Parti iktidarında yapılan yatırımlara yenilerini ekleyeceğiz" dedi.

ÖZLEM SONA ERECEK

Menderesliler'in sabırsızlıkla yerel seçimleri beklediklerine dikkat çeken Başkan Adayı Akdeniz, "Hemşehrilerimiz heyecanlı ve sabırsızlıkla seçim gününü bekliyor. Gönüllerini ferah tutsunlar, tüm projelerimiz hazır, göreve gelir gelmez, ilçemizin hizmetsizlikle kaybettiği yıllarını hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. Menderes'i yeniden şehrimizin parlayan yıldızı yapacağız. Gerçek belediyeciliğe olan özlemin bitmesine az bir zaman kaldı" diye konuştu.