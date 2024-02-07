Haberler Yaşam Haberleri Menderes’te özlemin bitmesine az bir zaman kaldı
Giriş Tarihi: 7.2.2024 16:59 Son Güncelleme: 7.2.2024 17:41

Menderes’te özlemin bitmesine az bir zaman kaldı

Cumhur İttifakı’nın Menderes İlçe Belediye Başkan adayı AK Partili Sinan Akdeniz, geçmiş dönemlerde Menderes teşkilatında çeşitli kademelerde görev alan partililerle bir araya geldi. Menderes’in özlemini duyduğu belediyecilikle kavuşmasına sayılı günler kaldığını hatırlatan Akdeniz, “Güzel ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Dava ve yol arkadaşlarımızla ilçemizde kapısını çalmadığımız tek bir hemşehrimizi bile bırakmayacağız” diye konuştu.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Menderes’te özlemin bitmesine az bir zaman kaldı

Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Menderes İlçe Belediye Başkan Adayı AK Partili Sinan Akdeniz, "Dünden Bugüne Hep Beraber Menderes İçin" programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. 24'üncü Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık'ın yanı sıra, Cumhur İttifakı temsilcilerinin bulunduğu programa, geçmiş dönemlerde Menderes teşkilatında çeşitli kademelerde görev alan partililer yoğun ilgi gösterdi.

Güçlü bir birliktelik mesajı veren Başkan Adayı Akdeniz, "Geçmişte teşkilatımızın farklı kademelerinde görev alan dava ve yol arkadaşlarımız bugün, görev bayraklarını teslim ettikleri dava ve yol arkadaşlarımızla el ele Menderes için mücadele veriyor. Cumhur İttifakı olarak güzel ilçemizin her bir sokağında her bir hanesinde varız, dün de vardık bugünden sonra da olmaya devam edeceğiz.

Tarihi yapısı, kültürel dokusu, tarımı ve turizmiyle İzmir'in en kıymetli ilçelerinden biri olan ilçemizin adı iktidara geldiğimizde yalnızca ilçemize yaptığımız hizmetler ve kazandırdığımız değerlerle anılacak. Menderes, gerçek belediyeciliğe bir dönem aradan sonra tekrar 'Evet' diyecek. AK Parti iktidarında yapılan yatırımlara yenilerini ekleyeceğiz" dedi.

ÖZLEM SONA ERECEK

Menderesliler'in sabırsızlıkla yerel seçimleri beklediklerine dikkat çeken Başkan Adayı Akdeniz, "Hemşehrilerimiz heyecanlı ve sabırsızlıkla seçim gününü bekliyor. Gönüllerini ferah tutsunlar, tüm projelerimiz hazır, göreve gelir gelmez, ilçemizin hizmetsizlikle kaybettiği yıllarını hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. Menderes'i yeniden şehrimizin parlayan yıldızı yapacağız. Gerçek belediyeciliğe olan özlemin bitmesine az bir zaman kaldı" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Menderes’te özlemin bitmesine az bir zaman kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA