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Giriş Tarihi: 7.4.2022 14:27

Menderes'teki orman yangını sanığını cezası belli oldu

Menderes’teki orman yangını sanığını cezası belli oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 yıl önce 430 hektarlık ormanın küle döndüğü yangını çıkardığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ekrem Yener (53), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 2 Ağustos 2020'de, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edilirken, 430 hektar alan kül oldu. Yangının, Ekrem Yener'in kapalı restoran yakınında ateş yakması nedeniyle çıktığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Yener, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 AY SONRA TAHLİYE

Cezaevinde 2 ay kaldıktan sonra tahliye edilen Yener hakkında 'kasten orman yakma' suçundan iddianame hazırlandı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yener hakkında 6831 sayılı 'Orman Kanunu'nun 110/4'üncü maddesi gereğince 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi. Geçen yıl aralık ayında görülen duruşmada savcı, Yener hakkında 'taksirle orman yangına neden olma' suçundan 7 yıla hapis cezası talebinde bulundu.

Ekrem Yener'in yargılanmasına bugün de devam edildi. Tutuksuz sanığın katılmadığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Söz alan sanık avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ekrem Yener'in yangından sonra kaçıp, gizlendiğini ardından bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına katılmadığını ve zararın karşılanamayacak büyüklükte olduğunu belirterek 'taksirle orman yangına neden olma' suçundan 5 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi.

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Menderes'teki orman yangını sanığını cezası belli oldu
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