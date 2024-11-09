Menekşe sahilinde deniz sularının çekilmesi ile adacıklar oluştu

Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde deniz suyunun çekilmesi nedeniyle küçük kum adacıklarının oluşması kuraklığın ve deniz suyunun çekilmesi gözler önüne serildi. Sahil boyunca oluşan adacıkların görüntüsü vatandaşları kuraklık konusunda tedirgin etti.

DENİZ SUYUNUN NORMALİNDEN FAZLA ÇEKİLMESİ TEREDÜT YARATTI

Geçen seneye göre deniz suyunun daha fazla çekildiğini belirten İrfan Sevinç, "Deniz suları kışın çekiliyor zaten. Yazın normal seviyesinde ama kışın çekiliyor. Her sene aynı durumlar oluyor. Geçen kışta Kasım gibi çekilmişti. Ama geçen seneye göre biraz daha fazla" dedi.