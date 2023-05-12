Haberler Yaşam Haberleri Menemen’de çöp tesisi hayal oldu! Büyükşehir Menemen’de duvara tosladı
Giriş Tarihi: 12.5.2023 12:00 Son Güncelleme: 12.5.2023 12:35

Menemen’de çöp tesisi hayal oldu! Büyükşehir Menemen’de duvara tosladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin en önemli çevre sorunlarının başında gelen çöp sorununu da eline yüzüne bulaştırdı. Harmandalındaki çöplüğün ekonomik ömrünü doldurması üzerine yer arayışlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi rotayı önce kent merkezinden 110 kilometre uzaklıktaki Bergama’ya ardından da Menemen7e çeviren Büyükşehir Belediyesi bu sefer de SİT engeline takıldı. Doğru düzgün araştırma yapılmadan belirlenen alanda tarihi kalıntılar çıktı. İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu alanı SİT ilan edip koruma altına aldı. Böylece 15 yılı aşkın bir süredir kentin çöp sorununu çözemeyen Büyükşehir Belediyesinin Menemen’de çöp tesisi kurma hayali de bir başka bahara kalmış oldu.

ERTAN GÜRCANER
Menemen’de çöp tesisi hayal oldu! Büyükşehir Menemen’de duvara tosladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen'de de deyim yerindeyse duvara tosladı. Harmandalı Çöplüğünün ekonomik ömrünü doldurması üzerine yeni yer arayışlarına giren İzmir Büyükşehir Belediyesi rotayı önce kent merkezinden 110 kilometre uzaklıktaki Bergama'ya çevirdi. Buradaki tesisin kapasitesini artırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ÇED sürecini iptal etmesi ile büyük şok yaşadı.

ÖNCE BERGAMA ŞİMDİ DE MENEMEN

Bergama'da umduğunu bulamayan Büyükşehir Belediyesi bu sefer de rotayı Menemen'e çevirdi. Ardından da kamu yararı kararı aldırmak için İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'na başvuruda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda konuyu görüşen mahalli çevre kurulu alanda inceleme yapma kararı aldı, ayrıca kurumlardan görüş yazısı istendi.

TARİHİ KALINTILARA RASTLANDI

Görüş talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu alanda incelemelerde bulundu. Uzmanların yaptığı yüzey araştırmaları sonucunda mera niteliğindeki 270 parselde halka tepe gözetleme kulesi kalıntıları bulundu. Kurul alanın bir kısmını 1'inci derece arkeolojik SİT ilan ederken bir kısmı da 3. Derece arkeolojik SİT ilan edildi. Kurul kararı ile bölge koruma altına alındı. Karar çöp tesisi kurmak için yer arayan büyükşehir belediyesinde şok etkisi yarattı. SİT kararı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin bölgede katı atık bertaraf tesisi kurma hayali de başka bahara kalmış oldu.

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Menemen’de çöp tesisi hayal oldu! Büyükşehir Menemen’de duvara tosladı
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