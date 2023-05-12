Menemen’de çöp tesisi hayal oldu! Büyükşehir Menemen’de duvara tosladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen'de de deyim yerindeyse duvara tosladı. Harmandalı Çöplüğünün ekonomik ömrünü doldurması üzerine yeni yer arayışlarına giren İzmir Büyükşehir Belediyesi rotayı önce kent merkezinden 110 kilometre uzaklıktaki Bergama'ya çevirdi. Buradaki tesisin kapasitesini artırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ÇED sürecini iptal etmesi ile büyük şok yaşadı.

ÖNCE BERGAMA ŞİMDİ DE MENEMEN

Bergama'da umduğunu bulamayan Büyükşehir Belediyesi bu sefer de rotayı Menemen'e çevirdi. Ardından da kamu yararı kararı aldırmak için İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'na başvuruda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda konuyu görüşen mahalli çevre kurulu alanda inceleme yapma kararı aldı, ayrıca kurumlardan görüş yazısı istendi.

TARİHİ KALINTILARA RASTLANDI

Görüş talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu alanda incelemelerde bulundu. Uzmanların yaptığı yüzey araştırmaları sonucunda mera niteliğindeki 270 parselde halka tepe gözetleme kulesi kalıntıları bulundu. Kurul alanın bir kısmını 1'inci derece arkeolojik SİT ilan ederken bir kısmı da 3. Derece arkeolojik SİT ilan edildi. Kurul kararı ile bölge koruma altına alındı. Karar çöp tesisi kurmak için yer arayan büyükşehir belediyesinde şok etkisi yarattı. SİT kararı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin bölgede katı atık bertaraf tesisi kurma hayali de başka bahara kalmış oldu.